Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακός έλεγχος σε καφέ

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος πέταξε τους ελεγκτές με βρισιές και σπρωξιές έξω από το μαγαζί του.

Eπεισοδιακός ήταν ο έλεγχος μικτού κλιμακίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε καφέ στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού.

Ο 48χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν φορούσε μάσκα, εξύβρισε τα μέλη του κλιμακίου και τα έσπρωξε, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

Οι ελεγκτές κάλεσαν την Αστυνομία και ο 48χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, ενώ η επικεφαλής του μεικτού κλιμακίου υπέβαλε σε βάρος του μήνυση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα παραπεμφθεί αρμοδίως.

