Θεσσαλονίκη: Νεκρός υπάλληλος ψιλικατζίδικου μετά από ένοπλη ληστεία

Ο δράστης χτύπησε με τη λαβή του πιστολιού τον υπάλληλο στο κεφάλι προκαλώντας του, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Κατέληξε ο 44χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου, που δέχτηκε επίθεση από άνδρα, ο οποίος εισέβαλε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο κατάστημα όπου εργαζόταν, στην οδό Γρ. Λαμπράκη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο δράστης έφτασε στο σημείο πεζός και κρατούσε πιστόλι. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος που εισέβαλλε στο κατάστημα με στόχο τη ληστεία, χτύπησε με τη λαβή του πιστολιού τον υπάλληλο στο κεφάλι προκαλώντας του, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.



Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών Βορείου Ελλάδος που συλλέγουν στοιχεία ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

