Δολοφονία στην Ρόδο: τι ζητούν οι συγγενείς της Ντόρας από τις Αρχές

Ποιο αίτημα υποβλήθηκε διά του συνηγόρου τους. Τι αναφέρεται για το ενδεχόμενο να είχε συνεργό ο πρώην σύντροφος της.

Εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν παραγγελθεί αρμοδίως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τελεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η 31χρονη εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ζαχαριά από τον Κώστα Μοίρα, 40 ετών, που αυτοκτόνησε, λίγη ώρα μετά τον φόνο, στην οικία του.

Ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Βέρρας, συνήγορος της οικογένειας του θύματος, επισκέφθηκε την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και δήλωσε την πρόθεση του να παρασταθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος οποιουδήποτε κατηγορούμενου προσώπου ήθελε προκύψει από την αστυνομική προανάκριση και επιπλέον, αιτήθηκε, όπως διερευνηθούν με τη δέουσα επιμέλεια όλα τα πιθανά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν στη συμμετοχική δράση τρίτων προσώπων.

Μεταξύ άλλων, όπως δήλωσε χθες στη «δημοκρατική» ο κ. Βέρρας, η οικογένεια αιτείται να απαντηθούν και ταυτοχρόνως να ερευνηθούν τα εξής:

Για ποιο λόγο έφερε όπλο ο Κωνσταντίνος Μοίρας, παρά το γεγονός ότι η άδειά του δεν ήταν σε ισχύ;

Από ποιο πρόσωπο και με ποιο τρόπο προμηθεύτηκε τις σφαίρες με τις οποίες έπληξε τη θανούσα;

Εάν είχε θέσει κάποιο μηχανισμό ή ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή της Δώρας Ζαχαριά, βάσει των οποίων την «παρακολουθούσε» και εάν είχε βοήθεια από τρίτο πρόσωπο στην ενέργειά του αυτή.

Από ποιόν, με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο μίσθωσε το αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη στον τόπο του εγκλήματος.

Την άρση του απορρήτου των τηλεφώνων του Μοίρα Κωνσταντίνου και των πιθανών συμμέτοχων

Ενδελεχή έρευνα των ηλεκτρονικών συσκευών του και τυχόν «κρυφών» εφαρμογών σε αυτές.

Ήδη έχει εγκριθεί η άρση του απορρήτου και ο έλεγχος των δύο κινητών τηλεφώνων του δράστη και του θύματος, αλλά και το «ξεκλείδωμα»-έλεγχο των περιεχομένων, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενός tablet κι ενός φορητού υπολογιστή του Μοίρα.









Οπως έγραψε η «δημοκρατική», τη δεύτερη καραμπίνα που κατείχε ο 40χρονος δολοφόνος της 31χρονης εκπαιδευτικού, παρέδωσε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου ο πατέρας του, ενώ οι αστυνομικοί τελούν σε αναμονή για την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων που έχουν παραγγελθεί και των εργαστηριακών εξετάσεων από τη Σήμανση. Από την ίδια έρευνα έχει προκύψει ότι η 10ετής άδεια κατοχής της κυνηγετικής καραμπίνας του δράστη δεν είχε ανανεωθεί από το 2015.





Οι αστυνομικοί έχουν βρεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα έξω από την οικία του Μοίρα από το οποίο προκύπτει ότι την 14:57 ώρα σταθμεύει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και κατεβαίνει κρατώντας έναν υπολογιστή παλάμης. Την 14:58 ώρα βγαίνει από την οικία, μπαίνει ξανά στο αυτοκίνητο από την πόρτα του οδηγού και αναλαμβάνει την καραμπίνα από την πλευρά του συνοδηγού. Λίγα δευτερόλεπτα μετά βγαίνει ξανά και ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και αναλαμβάνει κάποιο αντικείμενο. Την 15:21 φτάνουν στο σημείο συγγενείς του.

Από την έρευνα των αστυνομικών έχει προκύψει ότι ο Μοίρας, δρώντας μόνος του, έστησε καρτέρι στο θύμα την 22α Σεπτεμβρίου 2021 και την 15.02 ώρα την δολοφόνησε. Ενημερώθηκε ειδικότερα τότε η άμεση δράση για νεαρή νεκρή γυναίκα επί της οδού Μόσχας 23 στο Ροδίνι. Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου βρέθηκε σε ύπτια θέση, πάνω στο πεζοδρόμιο η 31χρονη η οποία είχε βληθεί 2 φορές από τη δεξιά πλευρά του σώματός της με κυνηγετικό όπλο.





Προέκυψε ότι όταν προσπάθησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό της, την πλησίασε από την μεριά του συνοδηγού και στην συνέχεια την πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο. Τα σκάγια έθραυσαν τον υαλοπίνακα του συνοδηγού και κατέληξαν στο σώμα του θύματος.



Βρέθηκαν στην οικία του φυσίγγια στη θαλάμη του όπλου, δίπλα στο πτώμα, πάνω στο κρεβάτι, στον πάγκο του σαλονιού και 9 παραμορφωμένες βολίδες στο χώρο του υπνοδωματίου. Επίσης βρέθηκε ένα μπλοκ με ιδιόχειρο σημείωμα που έγραφε με καλλιγραφική γραφή «Δεν αξίζει η ΖΩΗ ΜΟΥ χωρίς την Μικρή μου» στην μια σελίδα του. Σε άλλες υπήρχαν σημειώσεις με ημερομηνίες και ιστορικό γνωριμίας. Υπήρχε και διπλωμένο φύλλο με ονόματα και σημειώσεις.

