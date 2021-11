Θεσσαλονίκη

Ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Πώς σκότωσε τον υπάλληλο ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.



Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 44χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου στην Θεσσαλονίκη, μετά από τα χτυπήματα με την λαβή όπλου που δέχτηκε από ληστή.

Ο 44χρονος άντρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου, αρχικά, διαπιστώθηκαν κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις, ωστόσο λίγο αργότερα κατέληξε.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η ΕΛΑΣ:

"Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (06-11-2021), διερχόμενος πολίτης από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τούμπας, εντόπισε τραυματισμένο τον 44χρονο ημεδαπό υπάλληλο της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, άγνωστος άντρας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε στο προαναφερόμενο κατάστημα, όπου με απειλή όπλου, αφαίρεσε άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό. Κατά την αντίδραση του παθόντα, ο δράστης του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου.

Ο 44χρονος άντρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου, αρχικά, διαπιστώθηκαν κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις. Λίγο αργότερα κατέληξε.

Ειδικό συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος εξερευνά τον χώρο του εγκλήματος, στον οποίο εντοπίστηκε κάλυκας πυροβόλου όπλου.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη νεκροψίας – νεκροτομής.

Διεξάγονται έρευνες κι έχουν εκδοθεί γενικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης".





Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Επίθεση σε περιπολικό με πέτρες

Χειροπέδες σε δραπέτη - ισοβίτη για δολοφονίες

ΕΝΦΙΑ: Χαμηλότερος ο φόρος το 2022