Θεσσαλονίκη

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Βίντεο ντοκουμέντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο-ντοκουμέντο μετά την αιματηρή ληστεία στην Τούμπα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη από την δολοφονία ενός 44χρονου υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών από ληστή, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το φώς της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο της ληστείας. Όπως προκύπτει από το βίντεο κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο στο ψιλικατζίδικο κατάστημα καταγράφει έντονη κινητικότητα τη στιγμή της ένοπλης ληστείας.

Συγκεκριμένα, στις 3:55 τα ξημερώματα εμφανίζονται άτομα να κινούνται και να τρέχουν πανικόβλητα, λίγες στιγμές αμέσως μετά το συμβάν. Τα ίδια λεπτά έγινε η κλήση στην ΕΛΑΣ για τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες βασισμένες από το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είδε επαγγελματίας της οδού Λαμπράκη κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ο δράστης έχει ύψος περίπου 1,70, ήταν μαυροντυμένος, φορούσε γάντια και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο άνθρωπο, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό τόσο από την κάμερα του ψιλικατζιδικου όσο και από άλλο σημείο, όπου εμφανίζεται ο δράστης.

Το χρονικό της φονικής ληστείας

Είναι λίγα λεπτά πριν τις 04.00 τα ξημερώματα. Περαστικοί από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα και εργαζόμενοι σε παρακείμενα καταστήματα, έχουν αντιληφθεί την άγρια δολοφονία 44χρονου υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών και τρέχουν έντρομοι.

Νωρίτερα, ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κοντός στο ανάστημα σύμφωνα με τις περιγραφές μπήκε στο κατάστημα και απείλησε τον 44χρονο. Εκείνος αντέδρασε και ο ληστής άρχισε να τον χτυπά με την λαβή του όπλου, προκαλώντας του κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις.

ΚΙΟΥ «Ήταν καλό παιδί του μεροκάματου, δούλευε νύχτες»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος, φέρει και τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, καθώς βρέθηκε και κάλυκας στο σημείο.

Τον άτυχο 44χρονο εντόπισε μέσα σε μια λίμνη αίματος, ένας πελάτης και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απέκλεισαν το χώρο. Ο ληστής φαίνεται να έγινε φονιάς μόλις για 700 ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό του δράστη.

Εν τω μεταξύ, ανακοίνωση για την αιματηρή ληστεία εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (06-11-2021), διερχόμενος πολίτης από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τούμπας, εντόπισε τραυματισμένο τον 44χρονο ημεδαπό υπάλληλο της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, άγνωστος άντρας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε στο προαναφερόμενο κατάστημα, όπου με απειλή όπλου, αφαίρεσε άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό. Κατά την αντίδραση του παθόντα, ο δράστης του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου.

Ο 44χρονος άντρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου, αρχικά, διαπιστώθηκαν κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις. Λίγο αργότερα κατέληξε.

Ειδικό συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος εξερευνά τον χώρο του εγκλήματος, στον οποίο εντοπίστηκε κάλυκας πυροβόλου όπλου.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη νεκροψίας – νεκροτομής.

Διεξάγονται έρευνες κι έχουν εκδοθεί γενικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης".

Βίντεο: Voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο Παυλόπουλος νοσηλεύεται στο “Αλεξάνδρα”

Χάπι για τον κορονοϊό - Γκάγκα: ποιοι θα πάρουν πρώτοι στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Τιμόθεος: ελεύθερη είσοδος στους ναούς για όλους