Μαγνησία

Βόλος: αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή σε λίμνη αίματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη προκαλεί το έγκλημα σε βάρος της αγνοούμενης γυναίκας που βρέθηκε μέσα στην πολυκατοικία που έμενε.

Τραγική εξέλιξη είχε η αναζήτηση 75χρονης, αφού αργά το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε υπόγειο της πολυκατοικίας όπου και κατοικούσε στη Νέα Ιωνία, Βόλου.

Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί από το πρωί της Πέμπτης όταν έφυγε από το διαμέρισμά της, στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας που διέμενε, για να πάει να κάνει τα απαραίτητα ψώνια για το σπίτι της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άψυχο κορμί της γυναίκας βρέθηκε σε αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας που διέμενε στη Λεωφόρο Καζανάκι και φέρει πολλαπλά τραύματα από σιδερένιο, μάλλον αιχμηρό, αντικείμενο τόσο στο πρόσωπό της, όσο και στον λαιμό.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η νεκρή έχει σπεύσει η Αστυνομία, για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Κοτόπουλο με τυριά και ντομάτα από τον Πέτρο Συρίγο