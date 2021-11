Μαγνησία

Έγκλημα στο Βόλο: Συγγενής της κατέσφαξε την αγνοούμενη (εικόνες)

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του στυγερού εγκλήματος στη Νέα Ιωνία Βόλου. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του εγκλήματος.

Στην αποθήκη της πολυκατοικίας της βρέθηκε άγρια δολοφονημένη η ηλικιωμένη γυναίκα από την Νέα Ιωνία Βόλου, η οποία αγνοείτο από το πρωί της Παρασκευής. Βασικός ύποπτος είναι ένας 39χρονος, από το οικογενειακό της περιβάλλον, που έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα είναι ο βαφτισιμιός του θύματος.

Η σορός της ήταν τυλιγμένη με πάπλωμα, ενώ το κεφάλι της ήταν τυλιγμένο με ταινία, ώστε να μην τρέχουν αίματα. Ο χώρος του υπογείου είχε καθαριστεί με κουβά και σφουγγαρίστρα, στα οποία βρέθηκε το αίμα της.

Τα πόδια του θύματος ήταν επίσης τυλιγμένα με μαύρη σακούλα.

Φρικτή λεπτομέρεια: ο 47χρονος γιος της ηλικιωμένης, άτομο νε νοητική υστέρηση, ήταν στο σπίτι τους την ώρα του στυγερού εγκλήματος. Λίγα χρόνια πριν, η γυναίκα είχε χάσει τον άλλο της γιο.

Τις αρχές ειδοποίησε η 68χρονη αδελφή της, η οποία την αναζητούσε από την Παρασκευή, οπότε και πήγε για ψώνια, αλλά δεν επέστρεψε.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, έχει ταυτοποιήσει τον δράστη. Πρόκειται για έναν 39χρονο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 75χρονης και η σύλληψή του αποτελεί θέμα χρόνου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο δράστης, σκότωσε την άτυχη 75χρονη στο σπίτι της και χρησιμοποιώντας πάπλωμα από το σπίτι την μετέφερε στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Τα κίνητρα της δολοφονίας, φέρεται να είναι οικονομικά, καθώς η άτυχη γυναίκα ήταν ευκατάστατη κι είχε περιουσία σε ακίνητα και μετρητά. Σοκαρισμένοι οι γείτονες δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί.

Η σορός της 75χρονης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και τη Δευτέρα θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη Λάρισα, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

Πηγή: e-thessalia.gr, thenewspaper.gr