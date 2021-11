Μαγνησία

Έγκλημα στο Βόλο: ο βαφτισιμιός την σκότωσε με δεκάδες μαχαιριές

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία του στυγερού εγκλήματος που «βλέπουν» σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας.

Στα χέρια της Αστυνομίας φέρεται ότι βρίσκεται ο δράστης της άγριας δολοφονίας της 75χρονης που βρέθηκε έπειτα από έρευνες νεκρή μέσα στην υπόγεια αποθήκη της πολυκατοικίας που διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο Αστυνομικό Μέγαρο Μαγνησίας, έχει προσαχθεί και ανακρίνεται 40χρονος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας και είναι θέμα χρόνου να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, αφού οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 40χρονος έχει ήδη ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Ο 40χρονος είχε «πνευματική» σχέση με την ηλικιωμένη γυναίκα που τον είχε βαπτίσει, και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά καιρούς η 75χρονη τον βοηθούσε οικονομικά.

Ο φερόμενος ως δράστης βαφτισιμιός του θύματος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για διάφορες υποθέσεις και γι αυτό οι έρευνες μεταξύ των υπόπτων εστράφησαν από την πρώτη στιγμή προς τον 40χρονο.

Οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν παράλληλα ότι η 75χρονη χτυπήθηκε αρχικά μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα την Πέμπτη το πρωί και στη συνέχεια ο δράστης την μετέφερε σε αποθήκη του υπογείου που την χτύπησε με το μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο περισσότερες από 20 φορές στο λαιμό και στο σώμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα της δολοφονίας της 75χρονης μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και ο 46χρονος γιος της που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

