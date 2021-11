Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πνίγηκε άντρας που έπεσε στον Θερμαϊκό (εικόνες)

Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από τα νερά του Θερμαϊκού στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ο άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Τον άνδρα ανέσυραν λιμενικοί που έφτασαν στο σημείο με πλωτό σκάφος λίγο μετά τις 11.

Την σορό του παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

