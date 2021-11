Έβρος

Έβρος: Με πλαστική βάρκα μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε διακινητή που μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα μη νόμιμους μετανάστες.

Ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος μετέφερε παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα μη νόμιμους μετανάστες συνελήφθη στην παρέβρια περιοχή Ισαακίου Έβρου το πρωί της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν τον δράστη την ώρα που μετέφερε δύο άτομα με πλαστική βάρκα στον ποταμό Έβρο, ενώ αποτράπηκε η παράνομη είσοδος στο ελληνικό έδαφος σε άλλα δεκαπέντε άτομα, τα οποία ανέμεναν στο τούρκικο έδαφος να περάσουν στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μωρό γεννήθηκε με ουρά (εικόνες)

Ψευτογιατρός - Μητέρα έφηβου θύματος: η τελευταία λέξη του γιού μου ήταν “συγγνώμη”

Αστυνομικοί μάζεψαν λεφτά για ζευγάρι που έκλεψαν αθίγγανοι