Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής ληστείας στο ψιλικατζίδικο

Ο δράστης συνελήφθη στο σπίτι του σήμερα το πρωί, ενώ χθες το βράδυ συνελήφθη και ο συνεργός του.

Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ψιλικατζίδικο της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, ο δράστης συνελήφθη στο σπίτι του σήμερα το πρωί, ενώ χθες το βράδυ συνελήφθη ο συνεργός του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, ενώ ο συνεργός του 35χρονος Έλληνας.

