Έγκλημα στο Βόλο: το πόρισμα του ιατροδικαστή

Κατέσφαξε τη νονά του. Σοκ προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Φρίκη προκαλούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας στην 75χρονη Βολιώτισσα Ευθαλία Αβραμίδου – Αλεξούλη, που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τον βαφτισιμιό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Λεονταρή Ρουμπίνη, μέτρησε πάνω από 40 μαχαιριές στη σορό της άτυχης γυναίκας, σε όλη την περιοχή του σώματός της από την κοιλιά μέχρι τον λαιμό.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο φρικτός θάνατος της 75χρονης επήλθε την Πέμπτη στο χρονικό διάστημα από τις 12:00 έως της 14:00.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αδίστακτου δολοφόνου συνεχίζονται.

Ο δράστης τύλιξε τη σορό της νονάς του σε πάπλωμα, την κατέβασε στο υπόγειο και καθάρισε το χώρο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να πήγε για ύπνο και στη συνέχεια να ανέβασε στο facebook την παραπάνω φωτογραφία.

