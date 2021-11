Θεσσαλονίκη

Ληστεία μετά φόνου στη Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία του 44χρονου

Σπαρακτικό "αντίο" στον 44χρονο που δολοφονήθηκε από ληστή σε ψιλικατζίδικο. Τραγική φιγούρα η μητέρα του.

Στο χωριό καταγωγής του, τη Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης, κηδεύτηκε ο 44χρονος θύμα της αιματηρής ληστείας σε ψιλικατζίδικο της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου υπαλλήλου, σε κλίμα βαθιάς οδύνης τον “αποχαιρέτησαν” στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του.

Να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος που φέρεται να σκότωσε τον υπάλληλο, είναι ένας 27χρονος Αλβανός, ενώ ο συνεργός του που κρατούσε τσίλιες είναι Έλληνας ηλικίας 35 ετών.

