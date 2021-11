Μαγνησία

Βόλος – 39χρονος: Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν σκότωσα τη νονά μου

Οι πρώτες κουβέντες του καθ’ομολογία δολοφόνου της 75χρονης νονάς του.

Ότι δεν ήταν ο εαυτός του την ώρα του εγκλήματος κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 75χρονης νονάς του στο Βόλο. Την ίδια ώρα, ο άνδρας δεν προχώρησε σε καμία δήλωση μεταμέλειας, για την ειδεχθή πράξη του.

Όπως υποστήριξε, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών την ώρα της δολοφονίας, ενώ παρέδωσε και μια νάιλον συσκευασία με υπολείμματα λευκής ουσίας.

Είπε πως σκότωσε την άτυχη γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της, κατέβασε τη σορό της στο υπόγειο και επέστρεψε στο σπίτι για να καθαρίσει τα αίματα και τα ίχνη του.

Ο 39χρονος κρατείται και βαρύνεται με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή, στα δικαστήρια Βόλου.

