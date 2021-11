Θεσσαλονίκη

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Τι υποστήριξε ο 27χρονος δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε από τον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 27χρονος που κατηγορείται για τη φονική ληστεία, με θύμα 44χρονο υπάλληλο καταστήματος ψιλικών, στην οδό Γρ. Λαμπράκη, στην Τούμπα.

Ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, διά του συνηγόρου του, υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο κι ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη που είχε με τον άτυχο υπάλληλο, ενώ τόνισε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.



Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Για την ίδια μέρα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί κι ο 35χρονος Έλληνας συγκατηγορούμενός του, που διώκεται για συνέργεια στη ληστεία και κατοχή ναρκωτικών (κάνναβη).





