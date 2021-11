Θεσσαλονίκη

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη για νέο περιστατικό που έρχεται στο φως, μετά τις αναφορές δύο ανήλικων σε βάρος 16χρονου μαθητή τους.

«Μουδιασμένη» είναι ολόκληρη η Θεσσαλονίκη με τις εξελίξεις που αφορούν στις καταγγελίες βιασμού μαθητριών στο 1ο ΕΠΑΛ Κορδελιού και συγκεκριμένα λίγα μέτρα από το σχολείο τους. Εκτός από τα δύο φερόμενα θύματα, ο νομικός σύμβουλος Φώτης Γροντάς ανέφερε στο ThessToday.gr πως έχει προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό βιασμού, στο ίδιο σχολείο, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για εκφοβισμό του πρώτου φερόμενου θύματος.

Όπως επισήμανε ο κ. Γροντάς σε αυτό το περιστατικό βιασμού μαθήτριας δεν εμπλέκεται ο 16χρονος κατηγορούμενος, συμπληρώνοντας πως «η συγκεκριμένη μαθήτρια έφτασε μέχρι και στην απόπειρα αυτοκτονίας μερικές εβδομάδες μετά τον εφιάλτη που έζησε. Η πηγή που μου το αποκάλυψε, είχε κινητοποιηθεί τότε, και το γεγονός έφτασε μέχρι τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Παρόλα αυτά, εισέπραξαν μία ξύλινη γλώσσα, στην προσπάθεια συγκάλυψης του γεγονότος» ενώ τονίζει πως έπονται νομικές ενέργειες εναντίον του ΓΓ για παράβαση καθήκοντος.

«Φίλοι του 16χρονου κατηγορούμενου εκφόβισαν και απείλησαν το πρώτο θύμα»

Ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης των δύο βιασμών, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής από το ΕΠΑΛ, αλλά μόνο άλλαξε τμήμα, γεγονός που απέτρεπε τις δύο καταγγέλλουσες να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.

«Είναι δυνατόν να φοβούνται τα θύματα και να μην πηγαίνουν σχολείο, ενώ ο φερόμενος ως δράστης να παραμένει ανενόχλητος; Δεν είναι αυτή η λύση. Έχουν γίνει δύο καταγγελίες για βιασμό, και οι μόνες που φαίνεται να συνεχίζουν να κακοποιούνται ψυχολογικά, είναι τα ίδια τα θύματα» αναφέρει ο κ. Γροντάς.

Παράλληλα τονίζει πως όταν η 15χρονη μαθήτρια επισκέφτηκε το σχολείο για να υπάρξει συνεδρία με την σχολική ψυχολόγο, στο προαύλιο του ΕΠΑΛ, φίλοι του 16χρονου κατηγορούμενου την εκφόβισαν και την απείλησαν με πολύ σκληρό τρόπο.

«Όταν πήρα τηλέφωνο τον διευθυντή ώστε να του μεταφέρω το περιστατικό, ο ίδιος μου απάντησε πως έχω λάθος πληροφόρηση. Νομίζει πως είναι δικαστικός υπάλληλος και όχι εκπαιδευτικός. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και της ψυχολόγου που παρακολουθεί τα δύο φερόμενα θύματα, που θεωρώ πως θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στις υποθέσεις», ανέφερε ο κ. Γρόντας συμπληρώνοντας «όπως πληροφορήθηκα πως ο διευθυντής ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την μητέρα του πρώτου θύματος και της έκανε παρατήρηση για την έκταση του θέματος, καθώς δυσφημεί το σχολείο. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε από τι να σοκαριστούμε πρώτα».

«Όποια αρνείται την κανονίζω στις τουαλέτες»

Ήταν 18 Οκτωβρίου, όταν μετά το κουδούνι για διάλειμμα της πρώτη ώρας, ο 16χρονος προσέγγισε το 15χρονο φερόμενο θύμα του. Ο φερόμενος ως δράστης ανέφερε στην 15χρονη πως δεν είναι καλά ψυχολογικά, και πως θέλει να μιλήσουν. Η ίδια θέλησε να τον βοηθήσει, ενώ με την σειρά του ο 16χρονος την έπεισε να συζητήσουν στο σπίτι του, όπως και έγινε. Ο ανήλικος, μόλις έκλεισε την πόρτα, όρμησε στην συμμαθήτρια του και ασέλγησε πάνω της, σύμφωνα με την καταγγελία.

Όπως δήλωσε ο κ. Γροντάς, η 15χρονη έλεγε συνεχώς πως δεν ήθελε να συνεχίσει αλλά εκείνος φέρεται να ξέσπασε πάνω της όλες του τις αρρωστημένες ορέξεις. Ο 16χρονος μάλιστα φέρεται να της είπε «σιγά τι έγινε, πώς κάνεις έτσι;», ενώ υπερηφανευόταν για την αρρωστημένη του πράξη στους συμμαθητές του και υποστήριζε πως «όποια αρνείται, την κανονίζω στις τουαλέτες», ενώ μέχρι σήμερα ισχυρίζεται πως όλα έγιναν με την συναίνεσή της.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, πήρε θάρρος και μίλησε μια ακόμη μαθήτρια η οποία βίωσε κι εκείνη τον εφιάλτη στα χέρια του 16χρονου, όπως υποστηρίζει, πριν από 9 μήνες, όταν η ίδια ήταν 14 ετών.

