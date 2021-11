Χανιά

Κρήτη: 47χρονος επιχείρησε δεκάδες φορές να βιάσει 15χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν εφιάλτη βίωνε η 15χρονη η οποία είχε ενημερώσει την μητέρα της αλλα δεν την πίστευε. Ο άνδρας συνελήφθη και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Μία νέα υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου ήρθε στο φως της δημοσιότητας με θύμα μία 15χρονη κοπέλα στην Κίσσαμο Χανίων.

Το μαρτύριο για την 15χρονη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019, καθώς, όπως κατήγγειλε δεχόταν συνεχώς σεξουαλικές παρενοχλήσεις αλλά και απόπειρες βιασμού από έναν άντρα από την Αλβανία 47 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα όσα υπέφερε η ανήλικη κοπέλα, είχε ενημερώσει την μητέρα της, η οποία όμως δεν την πίστευε και συνέχιζε να επιτρέπει στον άντρα να μπαινοβγαίνει στο σπίτι τους.

Κάποια στιγμή και μετά από σχετικές καταγγελίες ξεκίνησε η ενδελεχής έρευνα από τους έμπειρους αστυνομικούς του Α.Τ. Κισάμου, η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή καθώς αφορούσε σε ανήλικη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην διάρκεια της έρευνας και για κάποιο χρονικό διάστημα η 15χρονη είχε απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Η έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου, κατέληξε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του 47χρονου Αλβανού η οποία υπεβλήθη στις Δικαστικές αρχές των Χανίων από τις οποίες εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακρίτριας οι οποίοι τον έκριναν ως προσωρινά κρατούμενο και οδηγείται στις φυλακές Τριπόλεως.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2night Show” - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: η καριέρα, οι σχέσεις και τα… κιλά της

Τροχαίο - Κούγιας: Σώθηκα από έναν ελιγμό - Θα είχε πολτοποιηθεί ο συνοδηγός (βίντεο)

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια