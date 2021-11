Αχαΐα

Πάτρα: Πυροβολισμοί και μαχαιρώματα με τραυματίες

Βγήκαν όπλα και μαχαίρια στο λιμάνι. Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο.

Αιματηρό επεισόδιο με τραυματίες δύο αλλοδαπούς σημειώθηκε απόψε στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, απέναντι από το νέο λιμάνι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστοι δράστες συνεπλάκησαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με τους δύο αλλοδαπούς, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των αλλοδαπών να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και ο άλλος επίθεση με όπλο.

Οι δύο αλλοδαποί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στην γλουτιαία περιοχή και στο πόδι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

