Καμένα Βούρλα: τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν 40 λεπτά για να απεγκλωβίσουν νεκρό, τον οδηγό του ενός οχήματος από τα συντρίμμια.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο τμήμα μεταξύ Θερμοπυλών - Αγίας Τριάδας, όπου είχαμε σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ με ένα αγροτικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 47χρονος οδηγός του Ι.Χ., που κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία, σε μια ελαφριά στροφή έχασε τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο αρχικά χτύπησε στις μπάρες και στη συνέχεια βρέθηκε στο άλλο ρεύμα, όπου έπεσε πάνω στο αγροτικό που κινούταν αντίθετα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μικρό ΙΧ, μάρκας Suzuki, διαλύθηκε.

Οι πυροσβέστες και οι άνδρες της 7ης ΕΚΑΚ χρειάστηκαν 40 ολόκληρα λεπτά για να απεγκλωβίσουν τον 47χρονο οδηγό, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων είναι αυτοί που έχουν αναλάβει την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

