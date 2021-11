Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: θα έχεις την τύχη της Καρολάιν…

Έντρομη η γυναίκα κατέφυγε στην Αστυνομία και ο άντρας της συνελήφθη και κρατείται μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Για ενδοοικογενειακή απειλή κατηγορείται ένας 50χρονος άνδρας από τον Βόλο, αφού μετά από καβγά με την 41χρονη σύζυγό του, την έδιωξε από το σπίτι. Όταν την επόμενη μέρα, εκείνη γύρισε για να πάρει προσωπικά της αντικείμενα, ο σύζυγος την απείλησε ότι θα έχει την κατάληξη της… Κάρολαϊν, η οποία ως γνωστόν δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών.

Η 41χρονη γυναίκα φοβήθηκε ότι ο άνδρας θα κάνει πράξη τις απειλές του και προσέφυγε εκ νέου στη Δικαιοσύνη, αφού και παλιότερα το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα και ο άντρας είχε χειροδικήσει εναντίον της γυναίκας του. Μάλιστα, οι δύο τους έχουν και ένα ανήλικο παιδί.

Μετά από σχετική αναβολή, η δίκη θα διεξαχθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου την Παρασκευή και ο εισαγγελέας αποφάσισε την κράτηση του κατηγορούμενου. Το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησε στην έκδοση διαζυγίου.

