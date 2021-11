Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με ΙΧ που μετέφερε μετανάστες (εικόνες)

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απλογισμός του τροχαίου έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 8.40 το πρωί σε επαρχιακό δρόμο μεταξύ Κολχικού και Ανάληψης, κοντά στον οικισμό Δρακόντιο, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δένδρο. Από τα συντρίμμια του οχήματος ανασύρθηκε νεκρό ένα άτομο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ τρεις ακόμη επιβαίνοντες παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, το αυτοκίνητο φαίνεται πως εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται αρμοδίως.

Φωτογραφίες: diasostis.com

