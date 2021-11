Άγριος ξυλοδαρμός στη Λαμία: Ένοχοι οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες (βίντεο)

Φθιώτιδα

Ο τρίτος που συνελήφθη θα δικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων.

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάσθηκαν οι δύο από τους τρεις νεαρούς συλληφθέντες για τον άγριο ξυλοδαρμό επαγγελματία, το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Καποδιστρίου στο κέντρο της Λαμίας.

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης μόνο οι δύο ενήλικες (ο ένας μαθητής ΕΠΑΛ), καθώς ο τρίτος που συνελήφθη θα δικαστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

Ο άτυχος επαγγελματίας που γνώρισε τη μήνη των νεαρών νταήδων, αναγνώρισε στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, τους δύο από τους τέσσερις που τον ξυλοκόπησαν μέσα στο δρόμο, λίγα μέτρα από το μαγαζί του.

Από την πλευρά τους οι νεαροί υποστήριξαν ότι βρέθηκαν στο σημείο με έναν φίλο τους, αρνήθηκαν όμως την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στον ξυλοδαρμό και ζήτησαν την λεπτομερή εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Μάλιστα υπέδειξαν και δύο νεαρά άτομα Ρομά ως δράστες της επίθεσης. Τα ίδια υποστήριξε και μια νεαρή φίλη τους που κατέθεσε ως μάρτυρας.

Σύμφωνα και με το δικηγόρο τους, Δημήτρη Κρούπη, «οι κατηγορούμενοι δε συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του συμπολίτη μας και είναι κάτι που θα αποδειχτεί σε δεύτερο βαθμό με τη λεπτομερή εξέταση του υλικού που έχει συλλεχθεί και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία».

