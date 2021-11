Μαγνησία

Βόλος - Τροχαίο: Σοβαρός τραυματισμός ντελιβερά (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα με διανομέα φαγητού στο κέντρο της πόλης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα στη διασταύρωση των οδών Κ. Καρτάλη και Μαγνήτων στο Βόλο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό νεαρού ντελιβερά

Σύμφωνα με μαρτυριές, το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός και ανέβαινε την οδό Κ. Καρτάλη, συγκρούστηκε με Ι.Χ., που προσπέρασε το δίκυκλο και προσπάθησε να στρίψει στην οδό Μαγνήτων. Ο δικυκλιστής συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο έπεσε στο οδόστρωμα, σύρθηκε και κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο νεαρός φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά είναι άγνωστο αν του έφυγε από το κεφάλι με τη σύγκρουση ή αν το αφαίρεσαν στη συνέχεια οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλική κάκωση από χτύπημα στο κεφάλι, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

