Πέλλα

Γιαννιτσά - Motocross: Εξιτήριο για τον ανήλικο - “Σώθηκε από θαύμα” λένε οι γιατροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 16χρονος νοσηλευόταν για 3 εβδομάδες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο 27χρονος έχασε την "μάχη" για την ζωή.



Εξιτήριο πήρε ο 16χρονος που τραυματίστηκε σε αγώνα Motocross στα Γιαννιτσά.



Ο 16χρονος νοσηλευόταν για 3 εβδομάδες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στη Μυτιλήνη, όπως μετέδωσε το Mega .



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του 16χρονου ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος, γιατί οι γιατροί του είπαν ότι ο γιος του σώθηκε από θαύμα.

Από το συμβάν είχε τραυματιστεί ένας ακόμη οδηγός 27 ετών, ο οποίος μετά από μάχη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» έφυγε από τη ζωή.

Ο 27χρονος πρωταθλητής στο motocross, πάλεψε για 18 ημέρες διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Το τραγικό περιστατικό ειχε σημειωθεί στον πέμπτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross στην πίστα στα Γιαννιτσά, στις 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΜΧ2.

Για το περιστατικό διενεργείται πραγματογνωμοσύνη από το αστυνομικό τμήμα Πέλλας για τα μέτρα ασφαλείας και τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Ξυλοδαρμός μαθητή: Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του (βίντεο)

Διόδια Αφιδνών: Με 30 κιλά κάνναβης συνελήφθη 26χρονος (εικόνες)

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων