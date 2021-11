Μαγνησία

Βόλος: Καταδίκη για 80χρονη που ξυλοκοπούσε τον 90χρονο σύζυγό της

Η κατηγορούμενη υποστήριξε πως ήταν σε αυτοάμυνα. Το δικαστήριο δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό της.

Σε φυλάκιση δύο μηνών με αναστολή, καταδίκασε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 80χρονη γυναίκα που κατηγορούνταν ότι στη διάρκεια ενδοοικογενειακού επεισοδίου το πρωί της περασμένης Κυριακής στον Αλμυρό, πέταξε πέτρα και χτύπησε τον 90χρονο σύζυγό της στο πρόσωπο και στη συνέχεια άρπαξε ξύλο και τον χτύπησε στο χέρι.

Το ζευγάρι ηλικιωμένων παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο και ο 90χρονος που είχε ακόμη επίδεσμο πάνω στη μύτη, λίγο κάτω από τα μάτια, κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας και είπε ότι η σύζυγός του, τον τραυμάτισε με πέτρα στο πρόσωπο και στο χέρι με ένα ξύλο. Ο ίδιος προσπάθησε να την πιάσει από τα μαλλιά, αλλά η γυναίκα εξακολουθούσε να τον χτυπάει.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η γυναίκα τον χτυπάει κάθε μέρα και για να φύγει και να πάει στη Μεσσηνία (απ’ όπου ήρθε για να μείνουν μαζί) της ζητάει 15.000 €, αλλά δεν του δίνει.

Ο 90χρονος κατέθεσε ακόμη ότι ενώ ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι η γυναίκα τον έπιασε από τον λαιμό και του είπε «θα σε πνίξω» και είπε ότι δεν έχει χτυπήσει ποτέ στη ζωή του γυναίκα.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η κόρη της 80χρονης, που μετέφερε μαρτυρία της μητέρα της, ότι ενώ κάθισε στην αυλή να φάει λίγο ψωμί για πρωινό, ξαφνικά ο πατριός της την αιφνιδίασε, την άρπαξε από τα μαλλιά και την πέταξε στο έδαφος και εκείνη φοβήθηκε και για να αμυνθεί του πέταξε ένα πετραδάκι.

Η ίδια είπε ότι ο πατριός και η μητέρα της μαλώνουν συνεχώς, όπως θυμάται από παιδί ακόμη και ο 90χρονος της ασκεί λεκτική και ψυχολογική βία.

Η κατηγορούμενη από την πλευρά της τόνισε ότι πήρε το ψωμί και βγήκε στην αυλή για να φάει πρωινό και ξαφνικά ο σύζυγός της την έπιασε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω και η ίδια του πέταξε ένα χαλικάκι. Όπως είπε οι καυγάδες του είναι συχνοί και πάντα μαλώνουν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης κατέθεσε ότι η γυναίκα πήρε από το ψωμί του άνδρα της για να φάει και αυτό τον εξόργισε, την έπιασε από τα μαλλιά και τη χτύπησε, κάτι που φαίνεται από τα σημάδια στο πρόσωπό της.

Επίσης είπε ότι δεν χτυπάει τον 90χρονο, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος και δεν της επιτρέπουν τα οικονομικά της, να του δώσει χρήματα για να φύγει.

Η εισαγγελέας έδρας τόνισε ότι η σωματική κατάσταση του κατηγορούμενου (που με δυσκολία περπατούσε) δεν δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι έριξε κάτω την κατηγορούμενη με τέτοια βιαιότητα και πρότεινε να απορριφθεί ο ισχυρισμός της γυναίκας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Τελικά το Δικαστήριο καταδίκασε την 80χρονη σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της δικαιολογημένης αγανάκτησης.



Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου είπε στη γυναίκα ότι το Δικαστήριο ήταν επιεικές μαζί της και της ζήτησε να μην μαλώνει με τον σύζυγό της.

