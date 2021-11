Λάρισα

Λάρισα: Νεκρή σε τροχαίο νεαρή κοπέλα (εικόνες)

Θρήνος στην Λάρισα για τον πρόωρο χαμό της 18χρονης, που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα.



Θρήνος έχει ξεσπάσει στην κοινότητα των Ρομά στη Νέα Σμύρνη, απ’ όπου κατάγονταν η 18χρονη κοπέλα που έχασε τόσο πρόωρα τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες τα ξημερώματα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη Λάρισα.

Νεκρή, σύμφωνα με το onlarissa.gr, είναι η 18χρονη Μαρία Μποτάκη, οι οικείοι της οποίας διατηρούν κατάστημα εστίασης στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Tο αυτοκίνητο το οποίο κινούταν επί της Ηρώων Πολυτεχνείου, προερχόμενο από την οδό Βόλου με κατεύθυνση προς τη συνοικία της Νέας Σμύρνης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστε συνθήκες σε μεταλλική μπάρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου κοριτσιού και το σοβαρό τραυματισμό μίας 21χρονης κοπέλας η οποία φέρει κατάγματα και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Τραυματίστηκαν επίσης ελαφρότερα δύο ακόμη επιβαίνοντες άντρες, ενώ καλά στην υγεία του είναι ο 28χρονος οδηγός, όλοι τους Ρομά. Αστυνομία και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

O οδηγός του μοιραίου IX και η κοπέλα που σκοτώθηκε ήταν συγγενείς. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, για να ρίξει άπλετο φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: onlarissa.gr

