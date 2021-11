Θεσσαλονίκη

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Απολογούνται οι δυο κατηγορούμενοι για τη φονική ληστεία με θύμα 44χρονο στην Θεσσαλονίκη.



Στον τέταρτο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται σήμερα οι δυο κατηγορούμενοι για τη φονική ληστεία με θύμα 44χρονο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κατάστημα ψιλικών επί της οδού Γρ. Λαμπράκη, στην Τούμπα.

Ο μεν 27χρονος, που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον άτυχο υπάλληλο, διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ο δε 35χρονος συνεργός του αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της συνέργειας στη ληστεία και της κατοχής ναρκωτικών (κάνναβη).

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε μέχρι τώρα ο 27χρονος, μέσω του συνηγόρου του, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και δεν ήθελε να σκοτώσει τον 44χρονο, ενώ κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, το όπλο εκπυρσοκρότησε στη διάρκεια της συμπλοκής με τον υπάλληλο. Ο 35χρονος αρνείται ότι γνώριζε για τη ληστεία και τη δολοφονία.

