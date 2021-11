Ηράκλειο

Κορονοϊός: πέθανε 49χρονος πλήρως εμβολιασμένος

"Όσο αυξάνονται τα κρούσματα αυξάνονται και οι πιθανότητες ένας εμβολιασμένος να νοσήσει" είπε ο κ.Κιούλπαλης.

Ένας 49χρονος άνδρας έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στο Ηράκλειο.

Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Aνέστης Κιούλπαλης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι ο άνδρας κατέληξε νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχοντας υποστεί μαζική πνευμονική εμβολή.

Ο κ. Κιούλπαλης σημείωσε πως ο 49χρονος ήταν πλήρως εμβολιασμένος, ενώ δεν είχε υποκείμενα νοσήματα. «Έκανε μία από τις αναπάντεχες αλλά αναμενόμενες επιπλοκές του κορονοϊού, μαζική πνευμονική εμβολή», δήλωσε εμφανώς καταβεβλημένος συμπληρώνοντας πως ο νέος αυτός θάνατος έχει καταρρακώσει το προσωπικό του νοσοκομείου που πάλευε για ώρες να επαναφέρει τον άτυχο άνδρα χωρίς δυστυχώς αυτό να καταστεί δυνατό.

«Είναι από αυτά τα περιστατικά που μας καταρρακώνουν γιατί ήταν ένας νέος υγιής άνθρωπος κατά τα άλλα που δυστυχώς κατέληξε», ανέφερε ο κ Κιούλπαλης και τόνισε πως πρόκειται για αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του πρώτου θύματος του κορονοϊού στην Κρήτη, του Γερμανού καθηγητή.

Ωστόσο ο διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζελείου τόνισε πως δεν πρέπει να δοθεί λάθος μήνυμα από το γεγονός ότι ο 49χρονος ήταν εμβολιασμένος. «Δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επειδή πέθανε ένας εμβολιασμένος, δεν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Είναι η εξαίρεση αλλά δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις θα τις έχουμε γιατί όσο αυξάνονται τα κρούσματα αυξάνονται και οι πιθανότητες ένας εμβολιασμένος να νοσήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κιούλπαλης προέτρεψε τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν καθώς παρά το γεγονός ότι τα εμβόλια έχουν χάσει την αρχική μεγάλη αποτελεσματικότητά τους λόγω των μεταλλάξεων, παραμένουν τα μεγάλα «όπλα» προφύλαξης απέναντι στον ιό, ενώ τόνισε πως όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί πρέπει να κάνουν και την τρίτη δόση αφού η ανοσία μετά από ένα διάστημα εξασθενεί και συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητο και οι εμβολιασμένοι να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος από κορονοϊό, αφού ένας 92χρονος κατέλεξε το απόγευμα της Τετάρτης από επιπλοκές του ιού.

