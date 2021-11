Θεσσαλονίκη

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Στην φυλακή οι κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική ληστεία με θύμα 44χρονο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κατάστημα ψιλικών επί της οδού Γρ. Λαμπράκη, στην Τούμπα.

Εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα «έδειξαν» τον δρόμο προς τη φυλακή τόσο στον 27χρονο Αλβανό, φυσικό αυτουργό της ληστείας μετά φόνου, όσο και στον 35χρονο Έλληνα συνεργό του.

Ο 27χρονος φέρεται να παραδέχεται ότι μετέβη στο συγκεκριμένο κατάστημα για να το ληστέψει, αλλά αρνήθηκε πως σκοπός του ήταν να σκοτώσει τον άτυχο υπάλληλο. Υποστήριξε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι κατά την πάλη που είχε με το θύμα, το όπλο του εκπυρσοκρότησε,με συνέπεια να επέλθει το μοιραίο αποτέλεσμα. Από την άλλη, ο 35χρονος, που διώκεται για συνέργεια στη ληστεία, φαίνεται να απολογήθηκε πως δεν γνώριζε για τις προθέσεις του συγκατηγορουμένου του, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στις επίδικες πράξεις.

