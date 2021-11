Σέρρες

Σέρρες: Λησταρχίνες έδεσαν ηλικιωμένη και πήραν το κομπόδεμα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιάλτης για τη άτυχη γυναικα, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τις δύο λησταρχίνες, οι οποίες έκαναν "καταρρίχηση" στο μπαλκόνι της από την ταράτσα.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε 89χρονη μέσα στο σπίτι της.

Το διαμέρισμά της ηλικιωμένης βρίσκεται στον 4ο όροφο. Γυναικέια συμμορία ληστών κατάφερε και το διέρρηξε.

Έχοντας πρόσβαση στην ταράτσα κατάφεραν και βρέθηκαν στο μπαλκόνι και μπήκαν μέσα στο σπίτι από την μπαλκονόπορτα.

Την έδεσαν, την ακινητοποίησαν και στη συνέχεια άρπαξαν 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να την πειράξουν περισσότερο.

Την ηλικιωμένη, βρήκε δεμένη η γειτόνισσα από διπλανό διαμέρισμα αργά το βράδυ, καθώς άκουγε περίεργους θορύβους από το διαμέρισμα και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

πηγή: epilogestv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Βόλος: Καταδίκη για 80χρονη που ξυλοκοπούσε τον 90χρονο σύζυγό της

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων