Κορινθία

Απόδραση από τις Φυλακές Κορίνθου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Απέδρασε, το μεσημέρι της Πέμπτης, Έλληνας “σκληρός” κακοποιός από τις φυλακές Κορίνθου. Άμεσα τράπηκε σε φυγή και πιθανότατα διέφυγε με κλεμμένο όχημα.

Ο ίδιος συμμετείχε σε σωρεία αδικημάτων, ενώ πριν από λίγα χρόνια είχε πυροβολήσει αστυνομικό.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης φέρεται να έχει καταφύγει στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων.

Πηγή: KorinthosTV.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Βόλος: Καταδίκη για 80χρονη που ξυλοκοπούσε τον 90χρονο σύζυγό της

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων