Δάσκαλος έδειρε γονιό, μπροστά σε μαθητές

Πρωτοφανές περιστατικό σε Δημοτικό Σχολείο της περιφέρειας. Εκπαιδευτικός χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές γονιό και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Σοκ προκάλεσε στη Λαμία ο άγριος ξυλοδαρμός γονέα από εκπαιδευτικό σε δημοτικό σχολείο της πόλης το πρωί της Πέμπτης, όταν ο πατέρας πήγε να ζητήσει εξηγήσεις για την απαράδεκτη συμπεριφορά του απέναντι στο γιο του!

Τι συνέβη ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον γονιό στη Λαμία

Ο συγκεκριμένος δάσκαλος που έχει έρθει από άλλο μέρος στη Λαμία και τη Φθιώτιδα, συμπεριφέρθηκε βίαια σε μικρό μαθητή που πρόσφατα μάλιστα έχασε την μητέρα του, με αποτέλεσμα το παιδί να φοβηθεί και να βάλει τα κλάματα.

Όταν ο γονιός πήγε στο σχολείο για να ενημερωθεί και να ζητήσει τον λόγο για την απαράδκετη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντι στον γιο του, ο τελευταίος τον χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές. Μετά το περιστατικό αυτό, ο πατέρας του μαθητή διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, αφού ο εκπαιδευτικός του προκάλεσε πρόβλημα στην μέση.

Το σοβαρότατο περιστατικό σημειώθηκε στο διάδρομο του σχολείου μπροστά στα μάτια κάποιων παιδιών και ευτυχώς επενέβη άλλος εκπαιδευτικός για να σταματήσει.

Ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία για την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Να σημειωθεί ότι για τον εν λόγω δάσκαλο έχουν προκύψει κι άλλες καταγγελίες σε βάρος του που αφορούν βίαια περιστατικά σε βάρος μαθητών.

Μάλιστα, το νεοεκλεγέν ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, το είχε πρώτο θέμα στην προγραμματισμένη συνεδρίασή του, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του από τη σχολική μονάδα!

Πηγή: LamiaReport

