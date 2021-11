Θεσσαλονίκη

Δήμητρα Ιορδανίδου: Ένα λευκό ποδήλατο στο σημείο που σκοτώθηκε η μαραθωνοδρόμος (εικόνες)

Η μαραθωνοδρόμος Δήμητρα Ιορδανίδου σκοτώθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στη δουλειά της .

«Καμία ποδηλάτισσα λιγότερη. Δημητρούλα λείπεις», γράφει η πινακίδα στο ποδήλατο με μεγάλα γράμματα. «Δε θέλουμε άλλο καλό παιδί χαμένο. Δε γίνεται το χόμπι μας να είναι θανατηφόρο», είναι οι υπόλοιπες λέξεις, όλες γραμμένες με μαύρα γράμματα.

Στην πινακίδα υπάρχουν διάφορα σχέδια ζωγραφισμένα. Μερικά από αυτά απεικονίζουν μια αναβάτη ποδηλάτου με φτερά στο σώμα της που βρίσκεται πάνω στο αγαπημένο της μέσω μετακίνησης αλλά και λουλούδια. «Ας ανθίσει στην σκιά μια όμορφη ποδηλατιά», γράφει κάτω δεξιά, περιμετρικά από ένα ζωγραφισμένο λουλούδι στο χώμα.

Η πινακίδα βρίσκεται πάνω στο λευκό ποδήλατο, το οποίο πιθανότατα τοποθέτησαν στο σημείο ποδηλάτες, ενώ ζητά να υπάρξουν «ασφαλείς αστικές μετακινήσεις».

Στο σημείο που σκοτώθηκε η μαραθωνοδρόμος Δήμητρα Ιορδανίδου όταν παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, με το ποδήλατο και τραυματίστηκε θανάσιμα, έως και σήμερα πολλοί είναι αυτοί που έρχονται για να αφήσουν μερικά λουλούδια και κεριά.

