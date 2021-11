Δωδεκανήσα

Αρνητές κορονοϊού δεν στέλνουν το παιδί στο σχολείο για δύο χρόνια!

Άλλο ένα παιδί που δεν έχει πάει στο σχολείο εδώ και δύο χρόνια λόγω των αρνητών γονιών του.

Άλλο ένα παιδί που δεν έχει πάει στο σχολείο εδώ και δύο χρόνια λόγω των αρνητών γονιών του, αποκάλυψε ο διευθυντής του 2ου Δημοτικού Ρόδου Μ. Βιτζηλαίος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθυντής, πρόκειται για ένα μαθητή της δευτέρας δημοτικού που δεν προσήλθε καθόλου φέτος στο σχολείο, όπως και πέρσι όταν βρισκόταν στην πρώτη δημοτικού.

Για το γεγονός αυτό, όπως υποστήριξε ο κ. Βιτζηλαίος, ευθύνονται οι γονείς του παιδιού που είναι αρνητές της μάσκας. «Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο παιδάκι, που δεν έχει δει ακόμα σχολείο», είπε μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Με αφορμή το περιστατικό, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σχολίασε πως οι διατάξεις είναι ξεκάθαρες και πως προφανώς η εκπαίδευση στην χώρα μας είναι υποχρεωτική. «Για αυτό τον λόγο η εισαγγελία επιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η ίδια.

Παρόμοια περίπτωση στη Αλιστράτη με ζευγάρι που δεν στέλνει τα τέσσερα παιδιά που στο σχολείο γιατί αρνείται τη μάσκα και τα self test. Η υπόθεση μάλιστα προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Σερρών.

