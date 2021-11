Θεσσαλονίκη

Έκλεψε 3,5 τόνους πετρέλαιο από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας

"Ρουφούσε" πετρέλαιο από σταθμούς κεραίων κινητής τηλεφωνίας στη Βόρεια Ελλάδα. "Γερή μπάζα" για 51χρονο.

Σχεδόν 3.500 λίτρα πετρέλαιο φέρεται να έκλεψε άνδρας, 51 ετών, από σταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς και Δράμας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιώντας ειδικό αντικλείδι, ο δράστης παραβίαζε τις εγκαταστάσεις των σταθμών και αφαιρούσε από τις γεννήτριες ποσότητες πετρελαίου, τις οποίες μετέφερε σε δεξαμενή, που είχε τοποθετήσει σε ρυμουλκούμενο τρέιλερ.

Η κλοπή, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, έγινε διαδοχικά κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του περασμένου καλοκαιριού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

