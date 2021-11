Άγιο Όρος

Rapid test - Άγιο Όρος: Καταγγελία ότι πιστοί βάζουν αντισηπτικό στη μύτη για να βγει αρνητικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη καταγγελία: Βάζουν... αντισηπτικό στη μύτη για να «βγάλουν» αρνητικό τεστ και να μπουν στο Άγιο Όρος.

Σε μια καταγγελία για τα rapid test προχώρησε ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος, Βαρθολομαίος.

Ο ηγούμενος αναφερόμενος στο θέμα με τα πλαστά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούν ορισμένοι για να μπουν στο Άγιο Όρος, είπε μιλώντας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ότι γίνονται προσπάθειες εισόδου, ιδιαίτερα από τη Ρουμανία με πλαστά πιστοποιητικά.

Καταγγέλλει μάλιστα, ότι κάποιοι βάζουν αντισηπτικό στη μύτη πριν γίνει το rapid test προκειμένου να βγει αρνητικό και να μπουν στην Αθωνική Πολιτεία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έχουμε θέμα με τα πλαστά πιστοποιητικά που προσπαθούν να μπουν στο Άγιο Όρος και δεν τους ενδιαφέρει αν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα ή αν θα το μεταδώσουν.

Έχουν πιάσει πολλούς, κυρίως από Ρουμανία, να έχουν πλαστά πιστοποιητικά ή να βάζουν αντισηπτικό στη μύτη ώστε, όταν κάνουν το rapid test που είναι προϋπόθεση να για να μπεις στο Άγιο Όρος, να βγει αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είναι από άλλο κράτος είναι πιο πειθαρχημένοι».

Προϋπόθεση το rapid test για την είσοδο στο Άγιο Όρος

Ακόμη, ο Ηγούμενος τονίζει ότι όλοι έχουν την υποχρέωση να κάνουν rapid test προκειμένου να μπουν, εμβολιασμένοι και μη, καθώς είναι προϋπόθεση για την είσοδο στη μοναστική πολιτεία.

«Στην Ουρανούπολη υπάρχει από την πολιτική διοίκηση, έχει κανονίσει και υπάρχει σημείο όπου πηγαίνουν όλοι όσοι θέλουν να μπουν στο Άγιο Όρος πριν παραλάβουν το διαμονητήριο και το εισιτήριο να κάνουν ένα rapid test. Το αποτέλεσμα βγαίνει σε 10-15 λεπτά και αν είναι αρνητικό μπορούν να μπουν. Αν είναι θετικό ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ και επιστρέφουν πίσω», επεσήμανε.

Πηγή: thesstoday

Ειδήσεις σήμερα:

Ανήλικος στο νοσοκομείο από αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου

Τουρκία: Την έσφαξε με σπαθί σαμουράι στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: το Σαββατοκύριακο και η “καλή πανσέληνος” (βίντεο)