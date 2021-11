Θεσσαλονίκη

Κακοποίηση 5χρονου στη Θεσσαλονίκη: Αθώα η μάνα, ένοχος ο σύντροφος

Το αγοράκι υφίστατο βασανιστήρια από τον 46χρονο σύντροφο της μητέρας του γιατί ήταν "άτακτο".

Αθώα κρίθηκε μία 26χρονη, η οποία κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη για συνέργεια στην κακοποίηση του 5χρονου παιδιού της από τον 46χρονο σύντροφό της. Αντίθετα με την αθώωση της μάνας, το δικαστήριο καταδίκασε τον συγκατηγορούμενό της σε κάθειρξη 10,5 ετών.

Οι δικαστές, κατά πλειοψηφία, έκαναν δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία είχε ζητήσει την αθώωση της 26χρονης, εκτιμώντας ότι η νεαρή κοπέλα έπεσε θύμα "ενορχηστρωμένης προσπάθειας ενοχοποίησής της από άτομα που κινούνται στο περιβάλλον της, με στόχο την αφαίρεση της επιμέλειας του παιδιού. Δεν υπήρξε κακοποιητική συμπεριφορά ή ανοχή" ανέφερε η εισαγγελέας για την μάνα.

Η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό, ύστερα από κατάθεση που έδωσε στις αρχές του 2018 ο ανήλικος στην αστυνομία, όπου ανέφερε ότι ο 46χρονος ασκούσε βία εναντίον του, όταν ήταν άτακτος, με την ανοχή της μητέρας του, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Το ανήλικο βρίσκεται σήμερα υπό την επιμέλεια της νονάς του και του συζύγου της, με δικαστική απόφαση.

"Το παιδί είναι η δύναμή μου, όταν μου τον πήραν μού πήραν όλη τη ζωή. Εάν (ο σύντροφός) μου έδειχνε το παραμικρό ότι κακοποιούσε το παιδί, θα τον σκότωνα" είπε στην απολογία της η 26χρονη, που μέχρι τη δίκη ήταν προφυλακισμένη επειδή είχε παραβιάσει περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί.

Να σημειωθεί ότι ο 46χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, δεν παραστάθηκε στη δίκη ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ φέρεται να ζει στο εξωτερικό. Κρίθηκε ένοχος για μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου σε ανήλικο θύμα και ενδοοικογενειακή απειλή.

