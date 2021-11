Καβάλα

Καβάλα - Απάτη: Του απέσπασε κωδικούς και “σήκωσε” χρήματα από τον λογαριασμό του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την ταυτοποίηση του δράστη.

Συγκεκριμένα, ο παθών ανήρτησε αγγελία πώλησης σε ιστοσελίδα, την οποία εντόπισε ο δράστης και επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του για υποτιθέμενη αγορά.

Κατά την επικοινωνία τους, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει από τον παθόντα τραπεζικούς κωδικούς και να αφαιρέσει από τον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 10.031 ευρώ.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

