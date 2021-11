Έβρος

Ορεστιάδα - Απάτη: “Έκαναν φτερά” 2.400 ευρώ!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την ταυτοποίηση άγνωστης μέχρι στιγμής δράστιδας, η οποία την Δευτέρα, εξαπάτησε Έλληνα στην Ορεστιάδα.

Συγκεκριμένα, η δράστιδα με το πρόσχημα καταβολής χρημάτων στον παθόντα για παροχή υπηρεσιών, κατάφερε με διάφορα τεχνάσματα και προφάσεις να αποσπάσει τραπεζικούς κωδικούς και να μεταφέρει από τον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 2.400 ευρώ.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.

