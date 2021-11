Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο

Φρικτό τέλος για έναν ανήλικο οδηγό μηχανής. Στο νοσοκομείο ο συνεπιβάτης του.

Τραγικό θάνατο βρήκε 17χρονος, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, στον Άνω Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής και στη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο άτομα.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ένας συνομήλικος συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

