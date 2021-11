Σέρρες

Σέρρες: Μωρό εγκαταλείφθηκε σε Κέντρο Υγείας

Σοκ προκαλεί η υπόθεση εγκατάλειψης του βρέφους σε Κέντρο Υγείας.

Στο Κέντρο Υγεία Ηράκλειας, στις Σέρρες, εγκαταλείφθηκε μωρό 15 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε ασυνόδευτο στο Νοσοκομείο Σερρών.

Το μωρό είχε πυρετό και πυρετικούς σπασμούς και παρά το ότι, οι γιατροί αναζήτησαν συγγενικά του πρόσωπα, δεν βρήκαν κανέναν.

Αν μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο Σερρών, δεν εμφανιστεί κάποιος, το μωρό θα μεταφερθεί στον Άγιο Στυλιανό, στη Θεσσαλονίκη όπου φιλοξενούνται εγκαταλελειμμένα βρέφη και παιδιά.

Η κλινική όπου νοσηλεύεται το μωρό φυλάσσεται από την Αστυνομία, σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο οικείο πρόσωπό του ή υπό το φόβο τυχόν αρπαγής του.

