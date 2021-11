Θεσσαλονίκη

ΠΑΟΚ: Επίθεση με τσεκούρι σε σύνδεσμο οπαδών (εικόνες)

Τρόμος και πανικός από την επίθεση την ώρα που ο Σύνδεσμος ήταν ανοιχτός. Που και πως συνελήφθη ο δράστης.

Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ «Θύρα 4», στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας νεαρός έβγαλε τσεκούρι και προκάλεσε φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται ο σύνδεσμος, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι κατάφεραν να τον συλλάβουν μέσα στο αυτοκίνητο του, στη συμβολή των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού και Αλεξάνδρου Σβώλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, ότι νωρίτερα δέχθηκε επίθεση από οπαδούς του Δικεφάλου, πήγε λίγα μέτρα πιο κάτω από τον σύνδεσμο και έβγαλε τσεκούρι προκειμένου να επιτεθεί κατά του συνδέσμου ως αντίποινα.

Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν το τσεκούρι, του πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: thestival.gr

