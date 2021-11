Ηράκλειο

Ηράκλειο: οπλοστάσιο βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα που έκαναν σε κατοικία, στο κέντρο της πόλης.

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, σήμερα (12.11.2021) το πρωί από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κατάστημα ιδιοκτησίας του ημεδαπού.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρία (3) πιστόλια,

Δύο (2) πιστόλια αερίου – κρότου,

Έξι (6) γεμιστήρες και

45 φυσίγγια αερίου – κρότου.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

πηγή: flashnews.gr

