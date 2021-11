Άγιο Όρος

Άγιο Όρος - Μαρτίνος: νοσούν με κορονοϊό δεκάδες μοναχοί στα κελιά

Τι είπε ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους για όσους μοναχούς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, την ασφάλεια των επισκεπτών, τον ασκητικό βίο και το εμβόλιο.

«Η εικόνα που έχω για το Άγιο Όρος, από τις επαφές με όλους τους φορείς και από την συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, είναι πως η εικόνα δεν είναι δύσκολη», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους.

Όπως επεσήμανε ο Θανάσης Μαρτίνος, «αυτήν την ώρα έχουμε 30-40 κρούσματα, κυρίως σε απομονωμένους μοναχούς, που ζουν μόνοι τους και έχουμε και 5-6 μοναχούς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπου γνωρίζουμε πως είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση».

Σε ότι αφορά της παρεμβάσεις του Ηγουμένου της Μονής Εσφιγμένου, ο κ. Μαρτίνος είπε πως οι απόψεις του είναι ορθές και τις επικροτεί και θύμισε πως «υπάρχει το πρόβλημα της παλαιάς Μονής Εσφιγμένου. Ο γέροντας Βαρθολομαίος εκπροσωπεί την νέα Μονή Εσφιγμένου και αναφέρεται στην παλιά, η οποία είναι κατά των εμβολιασμών».

«Αυτήν την στιγμή , το 75% των μοναχών και πλέον έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει. Στα μοναστήρια υπάρχει ανοσία και είναι ασφαλή για τους μοναχούς και τους επισκέπτες», σημείωσε ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους προσθέτοντας ότι όλοι οι προσκυνητές πριν περάσουν στο Άγιο Όρος υπόκεινται σε rapid test.

«Eκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι σε σκήτες και σε κελιά στο νότιο Άγιο Όρος, όπου ζουν μόνοι τους οι μοναχοί ή σε ομάδες έως 3-5 μοναχών και όπου δεν υπάρχει ιατρική φροντίδα, καθώς στα μοναστήρια συμβαίνει κάποιος μοναχός να είναι και γιατρός», είπε ο κ. Μαρτίνος, προσθέτοντας «πώς κολλούν αυτοί; Είτε πηγαίνοντας για προμήθειες εκτός Αγίου ‘Όρους ή πηγαίνοντας να επισκεφθούν την οικογένεια τους».

Κατέληξε αναφέροντας με νόημα ότι «Αυτοί οι «κελιώτες» οι λεγόμενοι, διάγουν ασκητικό βίο, ζουν μόνοι τους μέσα στην φύση, κάνουν νηστεία και είναι λίγο οξύμωρο να κάνουν το εμβόλιο, λόγω της βαθιάς πίστης που έχουν στον Θεό, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι προπαγανδίζουν υπέρ του αντιεμβολιασμού».

