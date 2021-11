Φθιώτιδα

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο προκάλεσε ηλικιωμένος οδηγός (βίντεο)

Παραβίασε “STOP” και εμβόλισε αυτοκίνητο. Ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Γερό τρακάρισμα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Εκκλησιών και Λεβαδείτου στη Λαμία, με ένα άτομο μάλιστα να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου.

Πρόκειται για γνωστή για την επικινδυνότητά της διασταύρωση, που έχει πάντως σχετικά καλή ορατότητα, αλλά συχνά - πυκνά παραβιάζεται το “STOP” από αυτούς που κινούνται επί της Εκκλησιών.

Αυτό έγινε και το μεσημέρι του Σαββάτου λίγο μετά τις 13:30, με έναν 86χρονο οδηγό να παραβιάζει το STOP και να εμβολίζει ΙΧ που ανέβαινε κανονικά την οδό Λεβαδείτου.

Από τη σύγκρουση το δεύτερο όχημα “καρφώθηκε” στην κυριολεξία στον απέναντι τοίχο και ο οδηγός του, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος, διακομίστηκε με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δεν τραυματίστηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι που επέβαινε στο άλλο όχημα.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει μπει διπλό “STOP” στο σημείο, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί οδηγοί που δε το λαμβάνουν υπόψη, ενώ όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, πολλοί είναι αυτοί που διέρχονται με μεγάλη ταχύτητα, αν και στο σημείο υπάρχει μίνι μάρκετ και φούρνος και γενικά κινούνται πολλά μικρά παιδιά.

