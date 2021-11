Θεσσαλονίκη

Συκιές: ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία για την νέα ένοπλη ληστεία, λίγες ημέρες μετά τον χαμό του άτυχου 44χρονου υπαλλήλου, στην Τούμπα.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα ψιλικών.

Το ψιλικατζίδικο βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή των Συκεών, στην Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι δράστες με την απειλή όπλου, πιθανότατα αεροβόλου, αφαίρεσαν από τον υπάλληλο 700 – 800 ευρώ και 15 πακέτα τσιγάρα.

Οι δράστες αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Η ένοπλη ληστεία επανέφερε οδυνηρές μνήμες από την πρόσφατη ληστεία μετά φόνου, με θύμα τον άτυχο υπάλληλο, στην Τούμπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χατζηδάκης: “κοινωνικό μέρισμα” σε εργαζόμενους και ρεκόρ μείωσης στις εκκρεμείς συντάξεις

Ο πιο.. τρελός Μαραθώνιος της Ιστορίας (εικόνες)

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: εγώ θα μείνω “στρατιώτης”, όχι σαν άλλους που... (βίντεο)