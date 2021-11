Φθιώτιδα

Τροχαίο στην Λαμία: Νεκρός 30χρονος - Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι συνθήκες του δυστυχήματος, στο οποίο ενεπλέκη και ένα τρακτέρ.

Σοκαρισμένη ειναι η τοπική κοινωνία στην Αρκίτσα Λοκρίδας για τον αδόκητο χαμό ενός 30χρονου.

To νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Αταλάντης - Καλαποδίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο άτυχος 30χρονος επέστρεφε από τον Έξαρχο, όταν από άγνωστη αιτία, έπεσε με ταχύτητα στο πίσω μέρος πλατφόρμας, ενός τρακτέρ, που προπορευόταν.

Το αυτοκίνητο του 30χρονου διαλύθηκε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο επί τόπου.

Αυτό που ερευνούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών είναι εάν η πλατφόρμα στο πίσω μέρος είχε φώτα, την ώρα που έγινε το τροχαίο είχε πέσει το σκοτάδι.

