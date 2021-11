Καβάλα

Καβάλα: “Μαϊμού... γιατρός” πήρε χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Το τηλεφώνημα για τροχαίο, η αγωνία και η εξαπάτηση της άτυχης γερόνισσας, που της πήραν το "κομπέδεμα"

εξαπάτησαν ηλικιωμένη γυναίκα στην Καβάλα και της απέσπασαν 9.000 ευρώ, με το πρόσχημα ότι τραυματίστηκε η κόρη της σε τροχαίο ατύχημα και έπρεπε άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Τους δράστες πουμε το πρόσχημα ότι τραυματίστηκε η κόρη της σε τροχαίο ατύχημα και έπρεπε άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Το πρωί του Σαββάτου, 13 Νοεμβρίου, άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον γιατρό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προφασιζόμενος ότι η κόρη της έχει τραυματισθεί σε τροχαίο, ζήτησε χρήματα για την άμεση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης.

Με αυτό τον τρόπο ο δράστης κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη να παραδώσει 9.000 ευρώ που είχε στο σπίτι σε άγνωστη συνεργό του, η οποία μετέβη έξω από την οικία της γυναίκας, παρέλαβε τα χρήματα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.