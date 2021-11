Λάρισα

Λάρισα: νεκρός οδηγός σε τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία την Κυριακή στην πόλη της Θεσσαλίας. Πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Κυριακής ένας άντρας ηλικίας περίπου 75 ετών σε τροχαίο, κοντά στην είσοδο της Λάρισας από Τρίκαλα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άντρας οδηγώντας ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, κινούνταν στο ρεύμα από Τρίκαλα προς Λάρισα.

Μετά τον κόμβο της Τερψιθέας και λίγο πριν την είσοδο της πόλης, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να προσκρούσει μετωπικά σε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροφωτισμού του δρόμου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όμως ήταν αργά.

Άντρες της Τροχαίας ρύθμισαν την κυκλοφορία καθώς το οδόστρωμα ήταν γεμάτο από συντρίμμια του οχήματος που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαραθώνιος - Γκελαούζος: ιστορική νίκη με ρεκόρ

Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Θανόπουλος για Απογραφή: η ΕΛΣΤΑΤ δεν ρωτάει για εμβόλια και κόμματα (βίντεο)