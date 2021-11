Μαγνησία

Κορονοϊός - Βόλος: Αρνήθηκε να διασωληνωθεί και κατέληξε

Δεν ήθελε να πάει στο Νοσοκομείο Βόλου,γεγονός που επιβάρυνε την υγεία του.

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου, 49 μόνο ετών Βολιώτη, που έφυγε από τη ζωή από κορωνοϊό.

Όπως έγινε γνωστό, είχε προσβληθεί από τον ιό, ωστόσο δεν ήθελε να πάει στο Νοσοκομείο Βόλου, γεγονός που επιβάρυνε την υγεία του κι έτσι προχθές έφτασε στο «Αχιλλοπουλειο» με σχεδόν ανύπαρκτο οξυγόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε αντίδραση και στο να διασωληνωθεί, κάτι που δεν συνέβη, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.

πηγή: magnesianews.gr

